الأمين العام للأمم المتحدة ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة.

وتقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بخالص العزاء إلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة قائدها الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي بيان رسمي وزعه نائب المتحدث الرسمي بإسمه فرحان حق، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال غوتيريش " قاد الشيخ خليفة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلفاً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة. كما قاد الشيخ خليفة الإمارات خلال فترة مهمة من تطورها، تميزت بتقدم اقتصادي كبير وطفرة في نفوذها الإقليمي والعالمي.

وجدد الأمين العام التزام منظمة الأمم المتحدة بتعاونها الوثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بشأن المسائل الإنسانية والحوار بين الأديان، وقضايا السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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