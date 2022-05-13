محمد بن راشد ينعى الشيخ خليفة بقصيدة " في جنة الخلد "

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، بقصيدة " في جنة الخلد " جاء فيها:

في جنة الخلد

أنعي إلى الشَّعبْ منْ بإسمهْ يعيشْ الشَّعبْ

وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الـدولِهْ

خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ

وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ

فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ

مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ

حـمـلتْ عـنَّـا الـعـنا ويــا مــا حـمَلتْ الـصَّعبْ

والــيـومْ نـفـسِـكْ إلـــى الـجَـنَّـاتْ مـحـمـولِهْ

يــــاربْ شــعـبِـهْ رضــــا عــنِّـهْ فــكـنْ يـــارَبْ

راضــــي عــلـيـهْ وبــرحـمَـهْ مــنـكْ مـبـذولِـهْ

إجــعــلْ خـلـيـفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ

عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ

وصــبِّــرْ مــحـمـدْ ونـــوِّرْ لـــهْ يـــارَبْ الـــدَّربْ

نـعـمْ الـخَـلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الـدُّولِهْ

لــي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الـطَّاعَهْ بـصدقْ وحـبْ

وطــاعَــةْ ولــــيْ الأمــــرْ بــالـحَـقْ مـكـفـولِهْ

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