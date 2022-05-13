وزير الأوقاف المصري ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، بخالص الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال وزير الأوقاف المصري في بيان اليوم " نتقدم بخالص العزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأخلف أشقاءنا في دولة الإمارات فيه خيرا، وزادهم أمنا وأمانا ورقيا وتقدما واستقرارا، ولهم جميعا منا خالص العزاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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