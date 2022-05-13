وزارة الدفاع الأمريكية تنعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعت وزارة الدفاع الأمريكية ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم "الجمعة".

وتقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بخالص عزائه لدولة الإمارات قيادة وشعبا لوفاة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال أوستن في بيان أصدره " أحزنني اليوم خبر رحيل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وإنني أتقدّم، باسم وزارة الدفاع وجميع الأفراد الأمريكيين الذين عملوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأحرّ التعازي لأسرة الرئيس ولشعب الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف " سيحزن العالم على فقدان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان قائدا ذا رؤية، ليس لبلده فحسب، بل للمنطقة بأسرها، كما كان صديقا مقرّبا للولايات المتحدة".

وعبر عن الإمتنان للراحل لالتزامه الراسخ بالاستقرار والأمن الإقليميين، وقال "سوف نكرّم إرثه من خلال شراكتنا الدفاعية القوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".





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