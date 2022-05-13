اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة بعد مسيرة مليئة بالعطاء لبلاده وللأمة الإسلامية كلها.

وأعرب الاتحاد عن خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات حكومة وشعباً وللأمة الإسلامية في هذا الفقد الكبير لأحد أبرز القادة الحكماء في العالم، لافتاً إلى أن الشيخ خليفة بنى على إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وقاد مسيرة التمكين التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية ورفاهية المواطن.

وأكد أن الفقيد الكبير هو أيضاً أحد أبرز قادة العمل الإنساني حول العالم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

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