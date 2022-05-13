الرئيس الجزائري يعزّي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الرئيس الجزائري: أتقدم بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية، إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في رسالة التعزية: "بقلب يعمره الإيمان بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة".

وبهذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسمي وباسم الشعب الجزائري، بأخلص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون".

(كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز