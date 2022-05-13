خليفة بن طحنون: الشيخ خليفة قاد الدولة نحو مزيد من الإنجاز والتميز

المصدر: وام

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نعى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل الى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة.

وقال " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى قائد مسيرتنا وممكن نهضتنا الحديثة فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وأكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن فقيد الوطن حافظ على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسار على دربه فكرس حياته لخدمة الدين والوطن والشعب وقاد الدولة نحو مزيد من الإنجاز والتميز والعطاء فكانت حقبته حقبة خير وتمكين واستشراف للمستقبل.

ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية والعالم اجمع وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



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