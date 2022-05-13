محطات في حياة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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رحل اليوم، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والعربية والعالمية تزخر بالعطاء وخدمة الوطن وأبنائه، وترك سيرة ذاتية ستبقى نبراساً تقتدي بها الأجيال.

الشيخ خليفة بن زايد في سطور

-وُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين

-هو النجل الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

-والدته هي الشيخة حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان.

- عُيّن سموه ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ورئيساً لنظامها القانوني في أغسطس 1966.

- عُيّن سموه ولياً للعهد لإمارة أبوظبي في 1 فبراير 1969.

- تولّى سموّه رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي في الأول من يوليو عام 1971، بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس.

- أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في 20 يناير 1974.

- عُيّن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976.

- أصبح رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004.

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