إقامة صلاة الغائب بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على الشيخ خليفة
أقيمت، مساء اليوم الجمعة، صلاة الغائب في المسجد الحرام والمسجد النبوي على المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأدى المصلون بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
وتوجه الجميع بالدعاء لله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء أعربوا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان والشعب الإماراتي، في وفاة رئيس الدولة.
وأجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، اليوم الجمعة، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
إقامة #صلاة_الغائب بـ #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي على #الشيخ_خليفةhttps://t.co/6ss8kosr2w#خليفة_بن_زايد #انا_لله_وانا_اليه_راجعون#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rn2VPngcLy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 13, 2022
وأعرب ولي العهد، خلال الاتصال، عن العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن الشكر والتقدير لولي العهد السعودي على عزائه وموساته لهم في الفقيد.
وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 مايو.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.