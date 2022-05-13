الهند تعلن الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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أعلنت جمهورية الهند، يوم السبت، حداداً في أنحاء البلاد، وإلغاء الأنشطة الترفيهية، وتنكيس الأعلام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم "الجمعة" وفقاً وسائل إعلام هندية.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه إلى قيادة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد "طيب الله ثراه".

وقال مودي عبر حسابه في "تويتر":"إنني حزين للغاية لتلقي نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد. لقد كان رجل دولة عظيماً وقائداً ذا رؤية ازدهرت العلاقات الهندية الإماراتية في ظله. تعازي الهند الصادقة لشعب الإمارات".

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