الديوان الملكي الأردني الهاشمي يعلن الحداد على الشيخ خليفة بن زايد لمدة 40 يوماً

المصدر: وام

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أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الحداد على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فقيد الأمة الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة أربعين يوما اعتباراً من اليوم.

وقال الديوان الملكي الأردني الهاشمي في بيان أصدره اليوم " ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة".

والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني وحزنه الشديد، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق في هذا الظرف الصعب.

ويضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وشعبه الكريمين الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون".

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