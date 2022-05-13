ثاني الزيودي: مآثر الشيخ خليفة الطيبة ومبادراته الخيرة وصلت إلى كافة أنحاء العالم

المصدر: وام

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نعى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "طيب الله ثراه" الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022 .

وقال الزيودي : قدم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أروع الأمثلة في التفاني من أجل شعبه ووطنه ولما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية، والعالم بأجمعه، وأدى أمانته بإخلاص، على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وشهد العالم بمآثره الطيبة ومبادراته الخيرة التي وصلت إلى كافة أنحاء العالم، وأضحت نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده نموذجاً يحتذى، وشهدت تطوراً حضارياً جعلها في مصاف طليعة الدول عالمياً في العديد من مسارات التقدم والازدهار.

واختتم قائلا : تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم قيادة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

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