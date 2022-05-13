ولي عهد رأس الخيمة ناعيا الشيخ خليفة: نودع قائداً عظيماً أجزل العطاء لوطنه وشعبه

المصدر: وام

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ينعى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، نودع اليوم قائدا عظيما تفانى في خدمة وطنه وأجزل في العطاء لشعبه وللأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع ، سيظل "رحمه الله" خالدا في وجدانا نستلهم من مسيرته الفريدة وسيرته العطرة الدروس والعبر في العمل المخلص من أجل رفعة وطننا وتقدمه".

وأضاف سموه " رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وتغمده بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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