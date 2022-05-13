محمد بن هادي الحسيني: خليفة عزز أركان الاتحاد

المصدر: وام

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نعى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة طيب الله ثراه، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022 .

وقال الحسيني : بنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ننعى قائد أمتنا المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله"، الذي كان رجلاً للإنسانية، وأباً صادقاً ورمزاً وطنياً عزز أركان الاتحاد ورسخ نهضة الدولة وريادتها، واستطاعت دولة الإمارات بقيادته الحكيمة تحقيق إنجازات عظيمة تبوأت فيها مكانة مرموقة بين دول العالم.

واختتم قائلا : رحم الله والدنا خليفة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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