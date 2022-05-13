ذياب بن زايد : الشيخ خليفة سطر مسيرة بيضاء وقدم إنجازات تاريخية

المصدر: وام

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ينعى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "طيب الله ثراه" الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه - في كلمة له - رحم الله قائد مسيرتنا ورجل التمكين والتنمية الفائقة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قامةً إنسانية باسقة، سطر لنا مسيرةً بيضاء وقدم إنجازاتٌ تاريخية وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم، عزاؤنا لوطننا وأمم العالم أجمع، إنا لله و إنا إليه راجعون.

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