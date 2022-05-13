نقابة الصحفيين المصرية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعت نقابة الصحفيين المصرية ببالغ الحزن، والرضا بقضاء الله وقدره، نقيبًا ومجلسًا، فقيد الأمة العربية، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله" الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء مُخلص لوطنه وأمته العربية.

وذكرت النقابة - في بيان اليوم - ان الفقيد الكبير الشيخ خليفة بن زايد تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته، كان صانع مسيرة الإمارات في نهضتها الحديثة الكبيرة، امتاز بالحكمة والبصيرة في قيادة بلاده وشعبها وسط كل التحديات، كما كان قيادة عربية مخلصة، محبًا لمصر والأمة العربية، مادا طول الوقت كل جسور التعاون والدعم مع أشقائه العرب وفي مقدمتهم مصر.

وتقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء، إلى دولة الإمارات، قيادةً وحكومة شعبًا، ولأسرة فقيد الأمة، سائلا الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يديم السلام والرخاء على الإمارات.

كما تقدم مجلس النقابة بخالص العزاء للزملاء أعضاء ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية في مصابهم ومصاب الأمة العربية الجلل.

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