رئيس مجلس السيادة السوداني ينعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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ينعي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان،المغفور له، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "رحمه الله" الذي وافته المنية اليوم.

وقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - في بيان النعي - رئيس مجلس السيادة، إذ ينعيه، إنما ينعي للشعب الإماراتي، والأمتين العربية والإسلامية، قائدا فذا، ورجلاً حكيماً، أسهم في نهضة بلاده، حتى صارت نموذجا يحتذى في التنمية والتطور .. لقد كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ونصرة القضايا العربية إقليمياً ودولياً، وقد شهدت العلاقات السودانية الإماراتية، في عهده، تطوراً ملحوظاً، حيث إنعكس ذلك في التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات بين البلدين.

واختتم البرهان بيانه بالقول : رحم الله الفقيد وألهم آله وذويه وشعب الإمارات الصبر وحسن العزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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