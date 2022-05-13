المصدر: وام

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وزير الموارد البشرية والتوطين : الشيخ خليفة واحداً من القادة العظام



نعى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم معاليه بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادتنا والى شيوخنا أسرة آل نهيان الكرام ودولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في مصابنا الجلل بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وقال " كان الشيخ خليفة واحداً من القادة العظام الذين سيذكرهم التاريخ في صفحاته الناصعة، فقد كان خير خلف لخير سلف، وحمل الراية من بعد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه بكل حكمة واقتدار. أسأل الله أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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