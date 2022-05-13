حصة بوحميد: دولة الإمارات تودع قائداً وأباً أعطى فأوفى لمسيرة الاتحاد

المصدر: وام

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قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إن دولة الإمارات تودع برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله أبا وقائدا وإنسانا ظل حريصا ومبادراً بكل ما يحقق الخير والعطاء

ويجسد الصدق والوفاء من أجل أبناء شعبه فقد كان رحمه الله حصناً وأماناً لشعب دولة الإمارات وأكمل بصدق وإخلاص وإصرار مسيرة الوحدة والاتحاد التي قادها والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضافت معالي حصة بوحميد أن مسيرة قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله المبا ركة الميمونة عززت الأسس الريادية لدولة الإمارات وحققت إنجازات استثنائية في شتى القطاعات حتى أضحت دولتنا في مراتب عليا من النجاح والتفوق والقدوة في العطاء والبناء عالميا.

وأكدت معاليها أن الشيخ خليفة رحمه الله أثبت للجميع أن الإنسان يصنع الفارق بما يقدمه من عطاء وبما يظهره من حب للخير وإخلاص في النية لوجه الله ولأجل الوطن ومن أجل الشعب والناس وذلك النهج الذي سار به رحمه الله طوال فترة قيادته لدولة الإمارات.

وتقدمت معالي حصة بوحميد بخالص التعازي إلى قيادة وشعب ومجتمع دولة الإمارات سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل مكانه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء وعطاء من عند الله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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