وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع: فقيد الوطن رمز للعطاء والإخلاص

المصدر: وام

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نعى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع والصغيرة والمتوسطة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقال معاليه " فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتان العربية والإسلامية، والعالم أجمع، قائداً حكيماً، ومعلماً ملهماً، واصلت دولة الإمارات في عهده نموها عاماً تلو عام، لتنجح على مدى 18 عاماً من حكمه الرشيد في تحقيق الريادة بين الأمم في العديد من مسارات النمو والتقدم الحضاري".

وأضاف " كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ، رمزاً للعطاء والإخلاص والتفاني لهذا الوطن الغالي، وأيقونة في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم أجمع.. وسِجل التاريخ حافل بالإنجازات التي سطرتها دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادته الحكيمة، وهو ما بدا جلياً خلال مرحلة التمكين التي جاءت مكملة لمرحلة التأسيس وانعكست آثارها على حياة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات.

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