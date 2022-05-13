وزير الاقتصاد: رحل الشيخ خليفة وترك إرثاً من العطاء لأبناء شعبه

المصدر: وام

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نعى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال معاليه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نسأل الله العزيز القدير أن يتغمد فقيد الوطن وراعي نهضته، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بواسع رحمته ومغفرته".

وأضاف " القائد والأب والمثل الأعلى، مسيرته وإنجازاته شاهدة على حكمته في حكمه، وحنكته في قيادته، وريادة فكره وإخلاصه لوطنه ..رحل عنا "بو سلطان" وترك إرثاً من العطاء لأبناء شعبه وشعوب الوطن العربي والعالم أجمع.

فقدنا اليوم قائداً غالياً وعزيزاً، قلما يجود الزمان بمثله.

رحم الله فقيدنا وشيخنا وحكيمنا...اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهمنا الصبر والسلوان على مصابنا.

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