إقامة صلاة الغائب على خليفة بن زايد بالمسجدين الحرام والنبوي

المصدر: البيان

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" بعد صلاة العشاء اليوم "الجمعة" بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وكانت قد تنعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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