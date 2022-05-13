الرئيس الفرنسي يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2022

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