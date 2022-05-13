وزير الطاقة والبنية التحتية: خليفة بن زايد قاد مسيرة التنمية باقتدار

المصدر: وام

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نعى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه.. وتقدم معاليه بخالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام، داعياً الله عز وجل أن يتغمد راعي مسيرة الإمارات وباني نهضتها بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه، جميل الصبر والسلوان.

وقال معاليه " فقدت الإمارات قائداً استثنائياً كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والإنسانية... وزعيما فذا اتسم بالحكمة والإنسانية وعمل الخير...

نسأل الله أن يتغمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته... وخالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام".

وأضاف " قضى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حياته في رفعة شعبه وبناء دولة قوية، حيث سار على خطى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراهط، في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الرخاء والاستقرار لأبناء الإمارات".

وقال معاليه " ترجل فارس مسيرة الإنجازات المحلية والعربية والعالمية، وترك سيرة ستبقى نبراساً تقتدي بها الأجيال، فقد أمضى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حياته في سبيل بناء دولة قوية الأسس، وواصل مسيرة نهضة وتطور دولة الإمارات في شتى المجالات، بفضل سياسته الحكيمة تمكنت الدولة من حجز مكانتها المتميزة في مؤشرات التنافسية العالمية، وقد قاد رحمه الله، مسيرة التقدم الذي يعم جوانب الدولة، مستكملا الدور الريادي الذي قام به الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه".

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