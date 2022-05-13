اتحاد الأطباء العرب ينعي الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الدكتور أسامة رسلان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، حقق فيها الكثير من الإنجازات لدولة الإمارات وللأمتين العربية والإسلامية.

وقدم اتحاد الأطباء العرب - في بيان أصدره اليوم - خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف البيان : فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة حققت الكثير من التقدم والتنمية والازدهار لبلادها، وقدمت الكثير من الجهود الملموسة لرفعة شأن الأمة العربية والإسلامية.

ودعا رسلان، الله - عز وجل - أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته والأمة العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

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