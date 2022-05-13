رئيس البرلمان العربي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال العسومي إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان رجلا من أغلى وأعظم الرجال وقائدا حكيما قل أن يجود به الزمان مثمنا إسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده وأمته العربية والإسلامية حتى صارت الإمارات نموذجا يحتذى على المستويين العربي والعالمي بمختلف المجالات وبرحيله خسرت الإمارات والأمة العربية و العالم أجمع رجلا من أعظم الرجال الذين سيخلدهم التاريخ.

و تقدم العسومي بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعبا في هذا المصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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