خليفة بن محمد: الإمارات فقدت أحد أبرز رواد العطاء والإنسانية

المصدر: وام

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ينعى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال معاليه في كلمة له : " فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز رواد العطاء في مجال الإنسانية والعمل الخيري تجاه الأوطان العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية.. الفقيد الغالي و الراحل الكبير الذي آمن بالعمل التطوعي فكان قولا وفعلا في بناء إمارات الخير والمواقف التاريخية الخالدة، تستذكره جميع الأجيال قائدا عظيما و زعيما حكيما وهب حياته لبلاده، وستبقى إنجازاته امتدادا لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة ".

وتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة، سائلا المولى "عز وجل" أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

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