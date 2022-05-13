مفتي مصر ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم إلى الأمة الإسلامية والعربية وشعب دولة الإمارات بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "الذي وافته المنية اليوم.

و أعرب مفتي مصر - في بيان اليوم عن خالص العزاء وصادق المواساة لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا.. سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، جزاء ما قدم من خدمات جليلة للأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

و أشاد مفتي مصر بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة، سواء على المستوى الدولي والإقليمي، وما حققه من التقدم والتنمية في دولة الإمارات الشقيقة.

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