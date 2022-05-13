عبدالله البسطي ناعياً خليفة: كان رمزاً للكرم وفعل الخير والعطاء

المصدر: دبي - البيان

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نعى معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأعرب البسطي، عن خالص العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، قائلاً: «رحم الله فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وندعو الله مخلصين أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأنبياء والصديقين، وأن يلهمنا ويلهم الشعب الإماراتي الصبر والسلوان».

وأضاف البسطي: «مسيرة المغفور له بإذن الله حافلة بالعطاء، ومبادراته الإنسانية ومواقفه الحكيمة يُشهد لها في أقاصي الأرض، فقد كرس حياته لخدمة الوطن ورفعة شأن المواطن بين كل دول العالم، كما كان رمزاً للكرم وفعل الخير والعطاء للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. رحم الله قائدنا، وستبقى ذكراه وإنجازاته خالدة في قلوبنا ما حيينا».

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