محمد القرقاوي: الإمارات فقدت قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه، رعى مسيرة تطوّر دولة الإمارات، وقاد مسيرتها التنموية، على خطى والده المغفور له بإذن الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه لتصبح دولة الإمارات اليوم مركزاً للعلم، والخير، والتطوّر، والاستقرار والنمو والازدهار.

وقال محمد القرقاوي إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، مثل نموذجاً للقائد الملهم الذي أخلص حياته لشعبه ودولته، وبذل وقته للمجتمع ورفعته، وترسيخ أسس الاتحاد، وواصل على خطى الآباء المؤسسين مسيرة بناء الوطن والإنسان، وتمكّنت دولة الإمارات تحت قيادته رحمه الله، من تعزيز مكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى حياة المجتمع، ومواصلة التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار المستدام وتحقيق المزيد من الإنجازات وطنياً وعالمياً.

وتقدم وزير شؤون مجلس الوزراء بخالص التعازي لقيادة دولة الإمارات وشعبها، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه.

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