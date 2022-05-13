مجلس الوزراء المصري ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى مجلس الوزراء المصري قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب مجلس الوزراء المصري - في بيان أصدره اليوم - عن خالص العزاء والمواساة لقيادة و حكومة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، وقال: "فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه، ودعم أمته ".

وأكد المجلس أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم في أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا.

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