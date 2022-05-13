رئيس جيبوتي ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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ينعى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال رئيس جيبوتي على حسابه على موقع / تويتر/: "أتقدم بأحر التعازي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و شعب الإمارات الشقيق في هذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته فقد كان امتدادا لحكمة الشيخ زايد في هذه الدولة المباركة".

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