عبدالله بن سالم القاسمي: الشيخ خليفة كان مثالاً للقائد الحكيم صاحب الرؤية الثاقبة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينعى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له : " ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله وقدره يرحل عنا اليوم قائد مسيرتنا ودولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد عمر غني بخدمة الوطن والعمل الإنساني والعطاء الجزل في كل المجالات والمراحل والمسؤوليات ".

وأضاف : " كان رحمه الله مثالا للقائد الحكيم صاحب الرؤية الثاقبة مع الاهتمام بكل احتياجات أبناء شعبه، أخلص في كافة مسؤولياته وترك بصمة كبيرة في العالم العربي والإسلامي.. رحم الله والدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وألهم أهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز