ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وفي ما يلي نص البيان:.

" بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعي ديوان حاكم عجمان المغفور له قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

و أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم و تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل".

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو ولي عهد أبوظبي و اخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان ".

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