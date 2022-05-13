ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى وافتة المنية اليوم الجمعة 13 مايو.

وفيما يلى نص البيان :" بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فأدخلى فى عبادى وأدخلى جنتى " صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعى ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى وافتة المنية اليوم الجمعة 13 مايو 2022 م.

و يتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات والأمة العربية و الإسلامية بصادق العزاء والمواساة سائلا العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

و تقرر إعلان الحداد الرسمى وتنكيس الإعلام فى إمارة أم القيوين لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل فى الدوائر المحلية 3 أيام اعتبارا من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمى يوم الثلاثاء المقبل.

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