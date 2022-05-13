خادم الحرمين وولي عهده يعربان عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ الحزن وعظيم الأسى لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو .

جاء ذلك في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم نقلته وكالة الأنباء السعودية وفيما يلي نصه : " تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .

وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم، ليسألون الله العلي القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار .. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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