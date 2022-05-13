خالد بن زايد: فقدنا أباً وأخاً ووالداً قاد مسيرة وطننا بأمانة وإخلاص

المصدر: وام

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ينعى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا و قيادتنا و شعبنا في فقيد الوطن وقائدنا المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ندعو له بالرحمة و المغفرة فقدنا أبا و أخا و والدا قاد مسيرة وطننا الإمارات العربية المتحدة في مسيرة مظفرة ناجحة بعد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه و أدى رسالته بأمانة و إخلاص.. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا دولة الصبر و السلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون " .

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