الجامعة العربية تنعى الشيخ خليفة بن زايد وتنكس الأعلام 3 أيام

المصدر: وام

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نعت جامعة الدول العربية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعرب معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - في بيان أصدره اليوم - عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الجلل.

وقال معاليه: "إن فقيد الأمة العربية قد أثرى خلال حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الإمارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية".

واعتبر الأمين العام أن مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه في الوعي الجمعي العربي ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية اذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة".

ووجه معالي أحمد أبو الغيط بتنكيس أعلام جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا علي روح فقيد الأمة العربية.

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