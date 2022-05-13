طحنون بن زايد: الشيخ خليفة كان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء

المصدر: وام

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ينعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة :" بقلوب راضية بقضاء الله و قدره نودع اليوم قائدا عظيما و رئيسا ملهما و أخا ناصحا معلما قاد سفينة الوطن بإخلاص و رسخ أسس نهضة البلاد و رفع بنيانها و كان مدرسة في حب الخير و البذل و العطاء .. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد و تغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته".

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