صقر غباش: عرفنا خليفة بن زايد قائداً حكيماً وملهماً وأبا حانيا معطاء لشعب الإمارات وشعوب العالم

المصدر: وام

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ينعى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال معاليه : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس الوطني الاتحادي إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع رئيس الدولة وقائد مسيرة التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة الموافق 13 مايو ليسكن بإذن الله مع الصديقين والأبرار ".

وأضاف معالي صقر غباش : " رحم الله والدنا خليفة بن زايد، عرفناه قائداً حكيماً وملهما، وأباً حانيا معطاء لشعب الإمارات وشعوب العالم..

ستبقى انجازاته شاهدة على أنه قد أدى الأمانة وقام بها خير قيام، نسأل الله عز وجل أن يلهم دولة الإمارات قيادة وشعبا الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون"

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