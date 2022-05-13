منظمة التعاون الإسلامي تنعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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نعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة.

وتقدم الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، بخالص تعازيه وأصدق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا، ولعائلة الراحل الكبير، والأمة الإسلامية جمعاء، بهذه الخسارة الكبيرة.

وجاء في البيان: "كان الشيخ خليفة أحد أبرز القادة الحكماء في العالم، وأرسى دعائم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة، وأسهم في دعم وتمكين ونهضة دولة الإمارات، وبروزها في محيطها العربي والإسلامي والدولي".

وأكد الأمين العام أن الفقيد أسهم بحكمته وقدرته على العطاء في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ونموها وتطورها، كما كان رحمه الله أحد أبرز القادة في العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها.

"وتضرع معالي الأمين العام إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب الإماراتي الصبر والسلوان."

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

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