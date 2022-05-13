الرئاسة المصرية تنعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: وام

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نعت رئاسة الجمهورية المصرية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو .

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان أصدرته اليوم : " فقدت الأمة العربية اليوم أحد رموزها المخلصين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، زعيماً حكيماً وهب حياته لبلاده ومد أيادي الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية، امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حكيم العرب، وليسطر صفحات جديدة من الخير والنماء، ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم".

وأضافت " إن مصر قيادةً وحكومةً وشعباً لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة آل نهيان الأخوية الداعمة والقوية في أدق الظروف، والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور " .

وتابعت رئاسة الجمهورية " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والشعب الإماراتي والأمة العربية والاسلامية أخاً وصديقاً من أعز الرجال، ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة آل نهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته جزاءً لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى الإمارات العربية المتحدة لمزيد من التقدم والازدهار والسلام والاستقرار".

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