رئيس وزراء الهند ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

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نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " .

وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "يعترينا الحزن البالغ لنبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف: لقد كان رجل دولة عظيم وزعيماً وقائداً ذا رؤية أسهمت بازدهار العلاقات الهندية الإماراتية في ظل حكمه.

وتابع: نرسل تعازي الهند الصادقة لشعب دولة الإمارات، فلترقد روح الراحل بسلام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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