بايدن: سنكرم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة العلاقات الراسخة مع الإمارات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأحر التعازي للشعب الإماراتي كافة في وفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن وفاة الشيخ خليفة خسارة فادحة.

وأكد الرئيس الأمريكي الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، كان شريكًا حقيقيًا وصديقًا للولايات المتحدة طوال عقود من توليه رئاسة الإمارات، مضيفاً سنكرم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة العلاقات الراسخة مع الإمارات.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13 مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز