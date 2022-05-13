طحنون بن محمد: ننعي إلى الوطن رمزاً من رموز الحكمة والعطاء والقيادة الرشيدة

المصدر: وام

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ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال سموه عبر حسابه على موقع " تويتر" :" إنا لله وإنا إليه راجعون ننعي إلى الوطن رمزا من رموز الحكمة و العطاء و القيادة الرشيدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أدخله الله في واسع كرمه و جزيل رحمته وعظيم غفرانه".

ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال سموه عبر حسابه على موقع / تويتر/ :" إنا لله وإنا إليه راجعون ننعي إلى الوطن رمزا من رموز الحكمة و العطاء و القيادة الرشيدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أدخله الله في واسع كرمه و جزيل رحمته وعظيم غفرانه".

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