أبو الغيط ينعى الشيخ خليفة: أثرى مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال

المصدر: القاهرة - البيان

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نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعميق الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، معرباً عن خالص تعازيه لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في هذا المصاب الكبير.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان لها، إن فقيد الأمة العربية قد أثرى في حياته مناحي العمل العربي المشترك بشكل ملموس وفعال، وظل طوال رئاسته للدولة على خطى الراحل العظيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في دعم وتعضيد المصلحة والحقوق العربية وظلت دولة الإمارات نموذجاً للعطاء والتعاضد والتكاتف مع عموم أسرتها العربية.

وتابع: مناقب فقيد الأمة العربية ومآثره ستجعل ذكراه في الوعي الجمعي العربي ماثلة للأجيال الحالية والمستقبلية وإن الجامعة العربية إذ تستذكر محاسنه، فإنها تقف مع شعب الإمارات في هذا الوقت الصعب والحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.

هذا وقد وجه الأمين العام بتنكيس علم الجامعة العربية مدة ثلاثة أيام حداداً على روح فقيد الأمة العربية.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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