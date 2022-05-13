حمد الشرقي: رحل الشيخ خليفة.. رحل من أكرم شعبه و أعز أمته و احتضن المحتاجين

المصدر: وام

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ينعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

و قال سموه :" اليوم تودع الإمارات قائدها و رمزا من رموزها الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه .. اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلا قل مثيله بين الرجال وعد فأوفى و أعطى فأجزل و سئل فلبى ... فكان فاعل الخير و رجل الخير على الدوام .. خليفة بن زايد من لا يذكره اليوم رجل البر و التقوى و التسامح في كل مكان في هذا الكون له بصمة المحبة و الخير ورثها عن الأب و القائد عن رجل كبير وقائد فذ عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فكان خير الخلف لخير سلف.. حين يذكر القادة العظام في العالم سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة فقد أكرم شعبه و أعز أمته ومد يد المساعدة للجميع و احتضن المحتاجين و كان الأب الروحي لهم جميعا .. اليوم افتقد أخي وصديقي أفتقد أخا شريكا ملهما و مؤثرا وقويا كم هو موجع غيابك يا أبا سلطان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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