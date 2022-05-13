إقامة صلاتي الجنازة والغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

المصدر: البيان

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تقام صلاة الجنازة على فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة الموافق 13 مايو بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين في أبوظبي. على أن تُقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

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