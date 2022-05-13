سلطنة عمان تعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حداداً على وفاة الشيخ خليفة

المصدر: البيان

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أعلنت سلطنة عمان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من السبت.

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