سلطان عمان ينعى الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى سلطان عمان، هيثم بن طارق، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية البيان التالي..

إيمانًا بقضاء الله وقدره، وبتأثّر وحزنٍ بالغين تلقّى السُّلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

الذي كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه في كافة المجالات.

وقـد أصـدر السلطان هيثم بن طارق أوامـره السامية/ بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعـلام في القطاعين العام والخاص وفي سفارات سلطنة عُمان في الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة ولغاية يوم الأحد القادم.

وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعبًا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحـدة أحـزانهم في مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار.

وأن يمـد عائلته الكريمـة وإخوتـه أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز